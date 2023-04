Loja Preço Justo Americana promove oferta imperdível em calçados neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste sábado, dia 22 de abril, a loja Preço Justo Americana, localizada na Avenida Doutor Antonio Lobo, 375, próximo ao terminal urbano de Americana, está com uma promoção incrível em calçados. Botas e coturnos estão sendo vendidos por apenas R$ 49,99, com tamanhos disponíveis do 34 ao 39.

A promoção é válida somente para este sábado, e os clientes podem aproveitar a oferta visitando a loja física ou entrando em contato com o atendimento online da loja pelo WhatsApp, no número (19) 99330-7693, para realizar suas compras ou fazer suas reservas.



Além disso, a Preço Justo Americana oferece envios para todo o Brasil, com valores de frete bastante atrativos e extremo cuidado com a mercadoria. Em Americana, Santa Bárbara D’Oeste, Nova Odessa e Sumaré, os envios são realizados via motoboy, enquanto para outras regiões do país, os envios são feitos pelos Correios ou transportadoras.

A loja aceita várias formas de pagamento, como dinheiro, cartões de crédito e débito, Pix e boleto bancário.

Não perca essa oportunidade e adquira já suas botas e coturnos por preços imperdíveis na Preço Justo Americana.

