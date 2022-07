Chico anuncia construção de unidade da Lojas Cem na Avenida Cillos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quinta-feira (28) a instalação de mais uma unidade da rede Lojas Cem em Americana. A loja é a terceira no município e será construída na Avenida Cillos. O anúncio foi feito no gabinete do prefeito com a presença do diretor da rede, Éder Benito, e do superintendente, José Domingos Alves. O vice-prefeito Odir Demarchi também participou do encontro.

A nova unidade da Lojas Cem irá gerar cerca de 100 empregos diretos e indiretos, com contratação apenas de moradores de Americana. O investimento será de R$ 8 milhões, em uma loja com 1,4 mil metros quadrados.

O empreendimento está em fase de análise do projeto na Secretaria Municipal de Planejamento. A aprovação costuma levar de 45 a 60 dias, desde que cumpridas as obrigações documentais. Após a aprovação, a previsão é de que a construção leve cerca de 100 dias.

Com 70 anos de história e quase 300 unidades espalhadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, a rede Lojas CEM é uma das maiores revendedoras de móveis e eletrodomésticos do Brasil. A varejista não possui vendas on-line e aposta em crediário próprio.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a chegada de mais uma empresa à cidade. “Americana está voltando a ter o protagonismo regional com a chegada de redes importantes como a Lojas Cem, que já possui duas unidades na cidade e irá ampliar sua atuação. Isso mostra que estamos no caminho certo do desenvolvimento, dando boas condições para as empresas se instalarem e gerarem emprego e renda”, afirmou Chico.

O superintendente da rede, José Domingos Alves, destacou que a Lojas Cem está presente em Americana há décadas. “Americana faz parte da nossa história há muito tempo, nossa primeira loja foi instalada aqui há 50 anos, temos a segunda no Zanaga e agora temos o prazer de estar inaugurando a terceira. E olha que em poucas cidades temos três lojas. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, incentivam os empresários a investirem em Americana e tenho certeza que será mais um sucesso”, disse Domingos.

O vice-prefeito Odir Demarchi também ressaltou a importância desse novo empreendimento. “Investimentos como esse refletem na autoestima da nossa população, que está voltando a sorrir e ter orgulho de Americana ao ver todo esse desenvolvimento acontecendo”, disse Odir.

Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, de Planejamento, Diego Guidolin, e de Comunicação, Allison Roberto Vieira dos Santos, também participaram do anúncio nesta quinta. “É uma grande felicidade anunciar a 3ª unidade da Lojas CEM em Americana, que vai gerar mais empregos, mais investimentos em nossa cidade e mais opções de compras para nossa população. Americana segue se desenvolvendo e fomentando um ambiente de prosperidade”, disse Barros.