Lula e Janja se mudam para o Palácio do Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) e a primeira-dama, Janja da Silva se mudaram para o Palácio do Alvorada na noite desta segunda-feira(6). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da presidência.

Desde foi iniciada transição de governo, o presidente morava em um hotel em Brasília. Em janeiro, a Polícia Federal fez um varredura no Palácio em busca de bombas, escutas, ou outros aparelhos que pudessem comprometer a segurança presidencial.

Também no mês passado, durante uma entrevista à GloboNews, a primeira-dama revelou danos no imóvel que teriam sido provocados pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na noite desta segunda, Lula foi visto circulando de shorts pela residência.

