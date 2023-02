Secretaria de Educação reforça serviços de roçagem nas escolas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Educação reforçou os serviços de corte e roçagem de grama nas escolas da rede municipal de Americana, com a contratação de nova empresa para a realização das ações. Nesta segunda-feira (06), os trabalhos foram executados nas unidades do São Luís e Morada do Sol.

Na terça-feira (07), os trabalhos se concentram nas escolas dos bairros Parque das Nações, São Roque e Santa Maria. A execução total do serviço depende de condições climáticas favoráveis, com tempo estável.

Os serviços de roçagem e corte de grama são executados rotineiramente, seguindo um cronograma de trabalho estabelecido pela secretaria e que contempla todas as unidades ligadas à pasta. As escolas são agrupadas em sete regiões e as equipes percorrem os bairros realizando o serviço, que inclui o corte da grama, a capina no calçamento e o recolhimento das folhas e dos resíduos da roçagem.

Em janeiro, as equipes percorreram as seguintes escolas: Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem”; Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jonas Correa de Arruda Filho; Casas da Criança Taraguá, Curió e Jaguari; Creche Tupã (em obras); Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) Profª. Oniva de Moura Brizola (Zanaga), Prof. Maria Nilde Mascelani (Jaguari) e Prof. Octavio Cesar Borghi (Cidade Jardim); Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” e EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) Patativa, Araçari e Carandá.

“Estamos acelerando a realização dos serviços periódicos de poda de grama para que todas as escolas estejam com os cortes em dia no menor prazo possível”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.