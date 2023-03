Lula e rei Charles III devem conversar na segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá conversar com o rei Charles III nesta segunda-feira, 6, por telefone, confirmou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto ao Broadcast Político há pouco. Contudo, ainda não está batido o martelo com o Palácio de Buckingham sobre o horário.

Duas fontes do governo que falaram à reportagem disseram que a expectativa é que o rei Charles III convide Lula para sua coroação, em maio.

O rei da Inglaterra enviou uma carta com “afetuosas felicitações” ao presidente brasileiro, entregue em 1º de janeiro pela embaixadora da nação no Brasil, Stephanie Al-Qaq. Na carta, o monarca mencionou a “amizade calorosa” e a “forte parceria entre o Brasil e o Reino Unido”. Charles III disse que anseia aprofundar a relação durante o mandato de Lula.

