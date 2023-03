PAT abre processo seletivo para 27 vagas de tratoristas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana vai disponibilizar 27 vagas para a função de tratorista com experiência. O processo seletivo será realizado nesta segunda-feira, dia 6 de março, das 9h às 12h, na sede do Cuca – Centro Universidade do Conhecimento de Americana, na Rua Anhanguera, nº 16 (em frente ao Mercado Municipal).

As vagas estão sendo ofertadas por uma empresa do ramo agroindustrial, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana.

Os interessados nas vagas deverão ter disponibilidade para trabalhos em turnos e em escalas, ensino fundamental completo ou estar cursando, apresentar documentos pessoais (RG e CPF), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), classificação “B” ou maior, e currículo atualizado.

A empresa oferecerá transporte fretado para as cidades de Americana e Santa Bárbara.

