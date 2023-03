Escola de Música abre inscrições para novos alunos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana (Sectur), abriu as inscrições para interessados em frequentar os cursos gratuitos de teoria e percepção musical, leitura de partitura em quatro meses, afinação, banda acadêmica, orquestra sinfônica, flauta doce, coral infantil, técnica vocal, violão clássico, flauta transversa e trombone, bombardino e tuba.

Ao todo são 158 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas até às 22 horas do dia 9 de março no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci5mlwHL7UxLStn7FouwN7vSW1B3NaqdEHIhodftGibs37vQ/viewform

A lista de inscritos na primeira fase será divulgada no dia 11 de março, na página da Escola de Música no Facebook, em https://www.facebook.com/ccl.escolademusica

Para os cursos que têm entrevista ou audição como segunda fase, os candidatos aprovados na primeira fase receberão um e-mail comunicando a data e o horário da entrevista presencial, que acontecerá entre os dias 13 e 17 de março de 2022.

Para os cursos de Orquestra Sinfônica e Banda Acadêmica, a segunda fase acontecerá nos dias 20 (Banda) e 22 (Orquestra) de março. A segunda fase acontecerá nas dependências da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos.

No dia 18 de março será divulgado o resultado dos cursos em geral e em 23 de março, da Banda e da Orquestra. A divulgação será feita na página https://www.facebook.com/ccl.escolademusica

Os candidatos aprovados serão contatados pela secretaria, por e-mail, para que realizem a matrícula na escola entre os dias 20 e 24 de março.

O início das aulas para os novos alunos dos cursos livres será no dia 20 de março.

O edital completo do processo seletivo está publicado na página da Escola de Música no Facebook. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 3408-4815.

