Lula faz pesquisa sobre a volta do horário de verão e maioria aprova

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta segunda-feira(7), uma consulta pública em seu Twitter questionando os seguidores sobre a volta do horário de verão.

O post trazia a legenda: “Governo consulta a população. O que vocês acham sobre a volta do horário de verão?”, seguido por uma enquete com as opções de “sim” ou “não”.

Até às 10h45 desta terça(8), a enquete tinha recebido mais de 2 milhões de votos. 68% votaram pela volta do horário estendido e 32% não. Lula assume o comando do país no dia 1º de janeiro de 2023.