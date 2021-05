Madeireira pega fogo no Jardim Bela Vista em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma madeireira foi atingida por um incêndio na madrugada desta segunda-feira(3), no bairro Jardim Bela Vista, em Americana. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou por duas horas no combate as chamas qua atingiram as madeiras. Por conta da rápida atuação da corporação, não houve danos aos maquinários do local.

Além dos bombeiros, a Guarda Municipal de Americana também foi acionada, porém não foi necessário interditar a via.

Não há informações sobre a causa do princípio do fogo.