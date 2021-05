Luzes no céu? Saiba o que eram os pontos iluminados no céu neste domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Por volta das 19h, deste domingo(2), as rede sociais do ′ foram invadidas pela pergunta: “O que foi são essas luzes no céu?”. Fiquem tranquilos, os pontos iluminados não foram vistos apenas de Americana.

Mas afinal, o que eram as luzes? Estamos falando dos satélites do projeto Starlink, da SpaceX. De acordo com o movimento da terra e o reposicionamento dos satélites é possível que ele possa ser visto mais de uma vez por aqui.

O Starlink é um projeto que pretende colocar 42 mil satélites na órbita da terra. A empresa já conta com 1.380 satélites em operação a mais de 500 km do planeta.

Os pontos iluminados vistos na noite deste domingo são os 60 satélites que foram lançados no dia 28 de abril e estão mais próximos da terra.

A SpaceX é uma empresa estadunidense de sistemas aeroespaciais e de serviços de transporte espacial sediada em Hawthorne.

O trajeto dos satélites pode ser acompanhado pelo site da empresa.