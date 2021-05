Bruno Covas decide se licenciar do cargo de prefeito de São Paulo para tratar câncer

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Bruno Covas (PSDB) irá se licenciar do cargo de prefeito de São Paulo por 30 dias para realizar o tratamento contra um câncer no sistema digestivo. A informação foi confirmada pelo tucano através suas redes sociais.

O vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) assumirá a prefeitura da capital paulista após a Câmara Municipal aprovar o afastamento.

“Diante dos novos focos da doença, meu corpo está exigindo que eu dedique mais tempo ao tratamento, que entra em uma fase muito rigorosa. Neste momento, com toda a força e fogo que preciso colocar na minha saúde, fica incompatível com o exercício responsável de minhas funções como prefeito de São Paulo”, disse Covas em um comunicado.

Covas luta desde 2019 contra o câncer no sistema digestivo. Na última semana ele teve alta de um tratamento no hospital Sírio-Libanês, onde fez a drenagem do acúmulo de líquidos na caixa torácica.