Mãe e filha internadas com covid se encontram pela última vez na UTI

Uma foto que circula nas redes sociais está emocionando o mundo: o último encontro de mãe e filha, ambas com covid-19 e internadas na Unidade de Terapia Intensiva-UTI do hospital Leicester Royal, na Inglaterra.

Maria Rico, de 76 anos, decidiu retirar a máscara de oxigenação para poder falar pela última vez com a filha Anabel Sharma. “Minha mãe pediu que tirassem a máscara dela e eles disseram: ‘Assim que tirarmos, você não terá muito tempo’. Ela disse, ‘sim, eu sei disso, mas já tive o suficiente'”, relatou a filha.

De acorco com a filha, cinco minutos após retirar a máscara e falar com a filha pela última vez, Maria perdeu a consciência e evoluiu para a morte. Sharma morava com o marido, três filhos e mãe moravam na mesma casa. Ela acredita que um dos filhos que frequentava a escola trouxe o vírus para a família.