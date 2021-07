Marcos Caetano pede substituição de atendentes da UBS do Parque Gramado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de substituição das recepcionistas que trabalham no atendimento aos pacientes que utilizam a UBS do Parque Gramado.

No documento, o parlamentar destaca que usuários da UBS reclamaram do atendimento no local e relataram nervosismo, falta de paciência no preenchimento do cadastro para consulta médica e que recentemente os pacientes que aguardavam atendimento foram deixados do lado de fora do posto, na chuva e no frio.

“Segundo os pacientes, sempre que buscavam por informações sobre o tempo de espera para atendimento e informações, as atendentes os tratavam com desrespeito e sequer davam respostas. E quando respondiam, eram rudes, fechando a porta com força, demonstrando a falta de empatia. Moradores estão revoltados com a situação”, relata Marcos Caetano.

No requerimento, o parlamentar perguntas e a prefeitura tem conhecimento sobre as reclamações de mau atendimento e, em caso positivo, o motivo de não ter sido tomada nenhuma atitude. Quer saber ainda se é feita pesquisa de satisfação dos usuários sobre o atendimento. Por fim, questiona sobre a possibilidade de substituição das atendentes da UBS do Gramado.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (8).