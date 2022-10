Maria Giovana declara apoio a Lula e Haddad no segundo turno

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ex-vereadora Maria Giovana(PDT) divulgou um vídeo na manhã desta quarta-feira(12), em que declara seu apoio no segundo turno para o governo de São Paulo e para a eleição de presidente.

Com uma camisa amarela com “Brasil” escrito em verde, a pedetista declarou apoio ao Partido dos Trabalhadores. “Dado ao atual cenário de de disputa, a minha decisão de apoio, sem dúvidas, é com Lula presidente e Haddad para o governo do estado de São Paulo”, afirmou.

“Eu entendo que o que está em jogo na nossa sociedade é algo muito caro para todos nós. Em primeiro lugar a nossa democracia que vem sendo insistentemente atacada pelo atual presidente”, relatou.

Maria segue a mesma linha do PDT nacional que declarou apoio ao PT no segundo turno das eleições.

Veja o vídeo completo: