McDonald’s inaugura neste domingo em Nova Odessa

O McDonald’s inaugura neste domingo (11) o seu primeiro restaurante em Nova Odessa, São Paulo. Localizado na Avenida Ampélio Gazzetta, no bairro Jardim Europa, o novo Méqui operará com o salão fechado, atendendo exclusivamente por Drive-Thru, das 11h às 18h, devido ao decreto municipal de segurança e combate à pandemia da Covid-19.

Quando for possível a visita presencial, conforme as medidas restritivas da cidade forem flexibilizadas, os consumidores poderão aproveitar uma experiência diferenciada, aliando conveniência e interatividade. Com arquitetura e um design inovador, o espaço conta com menu board digital e totens de autoatendimento, que permitem a customização de pedidos e pagamentos direto nos equipamentos, além de ampla área externa e um estacionamento com 38 vagas para carros e cinco para motos.

Para agilizar o atendimento, o novo restaurante usará um tablet na fila do Drive-Thru, oferecendo mais praticidade, rapidez e segurança aos clientes. Além disso, o espaço conta com duas cabines “Retire Aqui” para facilitar a retirada dos produtos. Com o novo empreendimento, mais de 40 vagas de emprego foram geradas.

Serviço

McDonald’s Nova Odessa

Endereço: Avenida Ampélio Gazzetta, nº 2.650, bairro Jardim Europa – Nova Odessa (SP)

Horário de Funcionamento: Todos os dias, neste momento seguindo o decreto municipal funcionando apenas Drive-Thru das 11h às 18h.