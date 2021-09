Meche questiona proibição de estacionamento próximo a comércios e pede estudo técnico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que requer informações e providências sobre placas de trânsito com proibição de estacionamento de veículos nas proximidades de comércios em horários determinados.

No documento, o vereador menciona reportagem publicada pelo Portal de Americana (veja aqui) a respeito da fixação de placas com proibição de estacionamento em vias públicas nas proximidades de comércios na cidade de Americana.

“Recebi mensagem de moradores questionando a funcionalidade dessas placas que proíbem estacionar após as 22 horas. O poder público foi ágil em resolver a questão e é compreensível a razão pela qual foram instaladas, mas precisamos monitorar se ainda há áreas na cidade com essa proibição, tendo em vista que isso atrapalha a movimentação das pessoas, o turismo e inibe investimentos. Além do mais, estou requerendo estudo técnico antes de serem fixadas essas proibições”, explicou Meche.

O parlamentar questiona se as placas de proibição de estacionamento estão mantidas em outros locais a fim de impedir os chamados “pancadões”, se a medida reduziu os danos provocados pelo problema e se houve estudo técnico de impacto antes da instalação.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário e será enviado à prefeitura para resposta.