Medicina Veterinária da FAM alia estrutura e aulas práticas para o aluno

Medicina Veterinária é um dos cursos mais procurados da FAM – Faculdade de Americana. A Instituição aposta na parceria entre professores atuantes no mercado de trabalho e a estrutura oferecida na Clínica Escola Veterinária, a CEVET FAM.

Lançado há 5 anos, o curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Americana concluirá neste ano as duas primeiras turmas, um marco para a Instituição que apostou neste curso, único em Americana e já reconhecido na região metropolitana de Campinas.

“Para nós é motivo de orgulho ser pioneiro na cidade e colaborar com o crescimento da oferta de mão de obra qualificada para a nossa região. Com o curso de Medicina Veterinária não está sendo diferente. Já estamos concluindo a primeira turma e outras ja vem por aí. Além das novidades que temos com nossa Clínica Escola para 2022”, comentou o diretor da Instituição, Gustavo Azzolini.

A estrutura oferece para os alunos dois campus. O primeiro na Avenida Joaquim Boer com salas de aula e laboratórios. Já o segundo está no bairro São José também em Americana, com a Clínica Escola de Veterinária. O espaço conta com salas de aulas, laboratórios, centros de cirurgia para pequenos e grandes animais, mini fazenda e espaço para equoterapia.

Alberto França, coordenador do curso de Medicina Veterinária da FAM, lembra que a estrutura oferecida pela Faculdade de Americana é um dos principais motivos para escolha correta do candidato. “Nossa estrutura oferece o que de melhor o aluno poderá encontrar para aprender na prática, além de projetos especiais de extensão, que o coloca na rotina de um médico veterinário”, comentou.