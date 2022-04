Médicos retiram haltere de 2kg do ânus de homem em Manaus

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após procurar atendimento médico em um hospital de Manaus, um homem de 54 anos teve um peso de academia de dois quilos retirado de dentro do seu corpo.

De acordo com um relato publicado na plataforma científica International Journal of Surgery Case Reports na quarta-feira (6), o homem procurou atendimento médico na capital do Amazonas relatando dores no estômago, dificuldades para evacuar e náuseas.

Ao ser submetido a um exame de raio-X, os médicos notaram a presença de haltere de ginástica em “localização aproximada na transição retossigmóide” – região entre a parte terminal do intestino e parte inicial do reto. O objeto é utilizado em exercícios para os braço em academias.

Logo após o exame o homem foi levado ao centro cirúrgico. Inicialmente os médicos tentaram a retirada do objeto com equipamentos do tipo pinça, mas devido a impossibilidade, o ele foi retirado manualmente. O paciente ficou internado por três dias até receber alta.