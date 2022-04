CPMF: Donos do Coco Bambu, Riachuelo e outros empresários pedem recriação do imposto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um grupo de cerca de 300 empresários – composto por dirigentes de empresas como o Coco Bambu, Riachuelo e Madero – apresentou três Propostas de Emenda à Constituição (PEC) relacionadas ao ambiente de negócios, entre as propostas está a recriação da CPMF (Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira).

As propostas de mudança na legislação que foram apresentadas durante um seminário promovido pelo Instituto Unidos Brasil incluem a desoneração permanente da folha de pagamento, por meio da criação de um tributo similar à CPMF que existiu até 2007.

A medida consiste em eliminar a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) de 20% incidente sobre a folha de pagamento de funcionários, o que prejudicaria a arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Dificilmente a proposta deve avançar, já que estamos no ano eleitoral. Estiveram presentes no encontro representantes do Congresso, como os membros da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

Alguns associados da IUB (são 301 no total):

Coco Bambu

Habib’s

Agaxtyr

Giraffas

Ortobom

Gerdau

Makro Atacadista

Itaúsa

Chilli Beans

Mafra

Bauducco

JBS

Iguatemi

Cacau Show

Hospital Albert Einstein

Farmácias Pague Menos

Dasa

Smartfit

Hering

Unipar

Polishop

Embelleze

Multiplan

Fast Shop

Madero Restaurantes

Via Varejo

McDonald’s

Prevent Senior

Grupo 3 Corações

Ri Happy

BRMalls

Localiza

Centauro

Pernambucanas

Alô Bebê

Petz

Carrefour

Ypê

Gocil

Braspress