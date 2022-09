Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 60 milhões

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Mega-Sena sorteia, nesta quinta-feira (8), um prêmio acumulado e estimado em R$ 60 milhões. Esta semana o sorteio ocorre hoje por causa do feriado da Independência do Brasil.

As seis dezenas do concurso 2.517 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Lotofácil da Independência

Os apostadores têm até as 19h de sábado (10) para fazer seus jogos na Lotofácil da Independência, que sorteia um prêmio estimado em R$ 180 milhões.

As apostas devem ser feitas, em volantes específicos nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Caso apenas um apostador ganhe o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

A aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.