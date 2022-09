Menina de 7 anos precisa de doação de sangue em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A pequena Beatriz Betim Quinteiro, de 7 anos, que está internada no UTI(Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Lucas, em Americana, precisa de doação de sangue de qualquer tipo sanguíneo. A família iniciou uma campanha na internet para incentivar doadores.

As doações devem ser feitas no Banco de Sangue do Hospital São Francisco em nome da menina.

O banco fica na Praça Francisco Matarazzo e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h.

O doador deve apresentar um documento com foto, estar alimentado e usar máscara de proteção. Não há necessidade de agendamento.

Para fazer a doação é preciso:

Não estar em jejum;

Estar bem de saúde;

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Não fumar duas horas antes;

Pesar mais de 50 quilos;

Ter idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos devem ser acompanhados do responsável legal);

Ter feito repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação;

Evitar o consumo de alimentos gordurosos;

Apresentar documento com foto.