Menino de 11 anos mata o tio e bate na prima de 1 ano

Um menino de 11 anos esfaqueou o tio e agrediu a prima de apenas um ano na última sexta-feira(1º), em Itapetininga, no interior de São Paulo. O pai da criança apresentou um laudo alegando que o garoto tem problemas mentais.

De acordo com a imprensa local, a vítima identificada como Antônio Marcos, de 39 anos, havia chegado do trabalho e decidiu passar na casa da mãe dele, onde também moram o irmão e o sobrinho que cometeu o ato. Antônio decidiu conversar com o garoto, que tinha dado um tapa na prima pequena e durante o diálogo ele foi esfaqueado.

Ele chegou a ser socorrido e operado, mas devido à gravidade da perfuração que atingiu o pulmão e o coração, não resistiu aos ferimentos.

Por lei, o jovem não responderá criminalmente, uma vez que é menor de 12 anos. Ele deve ser acompanhado pelo Conselho Tutelar.