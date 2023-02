Menino de 7 anos morre ao cair de prédio; caso é investigado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um menino de apenas 7 anos morreu ao cair do apartamento onde morava, no Andaraí, zona norte do Rio, no fim da manhã de domingo, 26. A criança despencou de uma altura de cerca de 20 metros ao tentar passar de um quarto para outro pelas janelas do apartamento. No momento da queda, apenas ele e um irmão de 9 anos estavam no imóvel.

Logo após o acidente, policiais militares da UPP do Andaraí foram acionados e comunicaram a queda ao Corpo de Bombeiros. O menino morreu no local e o caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel). A mãe dos garotos, ainda não foi encontrada pelos agentes.

A Polícia Civil realizou perícia no local e ouviu testemunhas. O caso inicialmente é investigado como abandono de incapaz. De acordo com testemunhas, era comum as crianças ficarem sozinhas no apartamento.

Segundo a TV Globo, nesta segunda a mãe fez uma postagem em uma rede social negando que tivesse deixado os filhos sozinhos em casa – as mensagens foram posteriormente apagadas. “Só quero que parem de falar o que não sabem. Eu não deixei meus filhos sozinhos, o meu único erro foi ter confiado em quem não deveria. Respeitem minha dor, só eu sei o quanto eu amava e fazia de tudo pelos meus filhos!”, escreveu. Ela acrescentou que irá “carregar essa culpa” para o resto da vida.

