Obras da UPA São José avançam em Americana

As obras de reforma da UPA São José, na região do bairro Cidade Jardim, estão em ritmo acelerado. O prédio, localizado na Avenida de Cillo, já teve o telhado revisado, com impermeabilização e substituição de telhas e calhas. A reforma está sendo realizada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social que irá gerenciar a unidade, além do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

No momento, estão sendo feitas a pintura na área da recepção, a substituição de revestimentos em algumas salas, além dos cabeamentos de redes elétrica, de telefonia e internet. Também já foram realizadas a remoção de portas danificadas e executados serviços de marcenaria e preparação de diversas paredes, para receber nova pintura.

A unidade será reaberta à população, com atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia, sete dias por semana. O investimento é de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 674 mil para compra de mobiliário e equipamentos e R$ 864 mil para reformas estruturais. O município fará um investimento mensal de R$ 1,2 milhão para o custeio do funcionamento da unidade.

A previsão é de que a UPA São José realize, em média, 200 atendimentos por dia, com equipe formada por médicos (clínico geral, emergencista e pediatra), enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, técnicos de farmácia, equipe administrativa, e técnicos de radiologia.

“É muito bom ver os trabalhos avançando, pois muito em breve a população vai poder contar novamente com os serviços médicos da UPA São José. E além de beneficiar os moradores da região Cidade Jardim, a reabertura da unidade também vai proporcionar redução na demanda pelo pronto-socorro do Hospital Municipal”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

