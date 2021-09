Mesmo com risco de febre maculosa, frequentadores lotam Praia dos Namorados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Mesmo com a divulgação da Praia dos Namorados como sendo área de risco para infecção por febre maculosa, frequentadores lotaram a orla na tarde deste domingo(19).

No dia 15 de setembro a prefeitura de Americana, por meio do Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões (PVCE), divulgou uma lista de áreas consideradas de risco com incidência de carrapato estrela, transmissor da doença.

A reportagem do Portal de Americana identificou que não há placas de sinalização alertando sobre o risco. Os frequentadores – em muitas das vezes – utilizam tecidos ou toalhas sobre a grama onde há infestação de carrapatos.

De acordo com a prefeitura, 15 áreas são classificadas como de risco.

Caso haja necessidade extrema de frequentar um desses locais, as pessoas devem utilizar roupas claras para facilitar a visualização dos carrapatos, colocar a barra das calças dentro das meias e calçar botas de cano alto,

Examinar o corpo cuidadosamente, a cada três horas, porque carrapatos transmitem a bactéria causadora da febre maculosa depois de algumas horas após a picada na pele e em caso de mordidas, a pessoa deve ter cuidado ao retirar o carrapato que estiver grudado à pele, fazendo-o mediante uma leve torção.

São consideradas áreas de risco:

– Área da Carioba: Pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos ao parque têxtil da Rua Carioba;

– Área da Casa de Cultura Herman Müller: Mata ciliar adjacente ao Ribeirão Quilombo;

– Área do Rio Jaguari: Região pós-represa do Salto Grande (chácaras nas proximidades da Colônia Agrícola do Sobrado Velho);

– Área do Museu Histórico: Pesqueiros na confluência dos rios Atibaia e Jaguari;

– Área do Assentamento Milton Santos: Matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga;

– Área da ponte do Rio Piracicaba, sobre a Rodovia Anhanguera: Pesqueiros locais;

– Área do Rio Piracicaba: Pesqueiros nas proximidades do Centro de Detenção Provisória de Americana (CDP);

– Área da represa do Jardim Imperador: Residencial Portal dos Nobres;

– Área da Praia dos Namorados: Orla da Represa do Salto Grande;

– Área do Bairro Mirandola: Pastos e matas periféricas

– Área da Praia do Zanaga: Braço da Represa do Salto Grande entre os bairros Antônio Zanaga e Vale das Nogueiras;

– Área da Usina da CPFL: Represa do Salto Grande;

– Área do Ribeirão Quilombo: Toda a extensão;

– Área verde do Parque Nova Carioba: Mata ciliar do córrego Bertini