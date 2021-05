Ministro de Bolsonaro visita fábrica de vacina contra a febre aftosa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou hoje (21) uma fábrica de vacinas veterinárias em Cravinhos, no interior paulista. Acompanhado da ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, o ministro da Saúde avaliou a possibilidade de as instalações, que produzem 80 milhões de doses da vacina contra a febre aftosa por ano, fabriquem também vacinas contra o coronavírus.

Em abril, o Senado aprovou um projeto de lei que autoriza fábricas de produtos veterinários a produzir também imunizantes contra a covid-19. O projeto, no entanto, ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados.

“Essa fábrica possui uma tecnologia muito avançada de produção de vacinas, e as autoridades que fazem o controle sanitário, a exemplo da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], já vêm fazendo uma análise, junto com o Ministério da Saúde, para verificarmos a possibilidade de, no curto prazo, produzir vacinas neste parque industrial”, disse Queiroga ao conhecer o complexo.

De acordo com o projeto de lei, os laboratórios de produtos veterinários devem cumprir todas as normas sanitárias e as exigências de biossegurança próprias dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas humanas. Todas as fases de produção de vacinas humanas deverão ocorrer em instalações separadas de onde continuarão sendo produzidas as vacinas veterinárias.