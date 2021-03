------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão do cargo durante uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta segunda-feira(29).

Araújo é um dos últimos ministros da ala ideológica do governo Bolsonaro e, no último final de semana ele se desentendeu com senadores.

O chanceler comunicou o pedido de demissão ao presidente, que ainda não aceitou. Os dois devem se reunir ainda nesta segunda para finalizar o assunto.