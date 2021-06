Morador de Americana morre em acidente em rodovia de Campinas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um morador de Americana morreu em um acidente na Rodovia Adalberto Panzan, em Campinas, na manha deste domingo(20).

O comerciante Diogo Linhares seguia no sentido interior da rodovia, quando por volta das 7h30, no quilômetro 2, perdeu o controle de uma caminhonete S10 e saiu da pista se chocando contra a defensa metálica do canteiro central.

A caminhonete capotou e caiu do viaduto da via, indo parar em uma estrada de terra. O resgate da concessionária CCRAutoBan foi acionado e constatou a morte ainda no local.