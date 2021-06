Montreal Magazine abrirá loja no prédio da antiga Seller

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Montreal Magazine deve inaugurara sua primeira unidade em Americana. rede vai se instalar no prédio da antiga Seller, na Avenida Dr. Antônio Lobo, na região central de Americana.

A Seller fechou as portas março de 2019. A rede varejista possui 45 lojas espalhadas em 41 cidades no interior do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

A substituição de marca já aconteceu em outras cidades, como por exemplo em Sumaré , Nova Odessa e Poços de Caldas.

A empresa ainda não divulgou a quantidade de empregos que serão gerados, mas disponibiliza, através do seu site o e-mail para envio de currículos. O endereço é o dho@montrealmagazine.com.br.