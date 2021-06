Rodaben inicia distribuição de lâmpadas de LED para famílias em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O secretário de Habitação de Americana, Luiz Cezaretto (Cidadania) deu início às entregas gratuitas das lâmpadas de LED em diversos bairros da cidade.

Luiz acompanhou a distribuição do material na região do bairro Zanaga na última semana e comemorou a parceria com a CPFL a pedido do prefeito Chico Sardelli (PV). Os moradores dos bairros Jd. da Paz, Mário Covas II e III e São Jerônimo serão visitados por equipes contratadas pela CPFL e cada família receberá quatro lâmpadas de LED e devolverá outras quatro fluorescentes ou incandescentes, que consomem mais energia elétrica.

“Estive no Bairro Profilurb região do grande Zanaga acompanhado da representante da CPFL (Talita) que em parceria com a secretaria de habitação, continua com a distribuição de lâmpadas LED em diversas regiões do município, é um pedido do Prefeito Chico Sardelli que sejam atendidas as famílias que mais necessitam”, afirmou Luiz.