Morre idosa que foi atropelada em Santa Bárbara d’Oeste

Ivanilde Tonin, de 86 anos, faleceu no Hospital da Unimed, em Americana, neste sábado, 22 de julho, vítima de embolia pulmonar e infecção no pulmão.

A idosa havia sido atropelada no centro de Santa Bárbara d’Oeste, na rua Floriano Peixoto, esquina com a rua Sebastião Franchi, em 8 de julho, por volta das 17h de um sábado.

No momento do acidente, Ivanilde estava acompanhada de Doraci Pereira, de 90 anos, que também foi atingida pelo veículo Pálio azul conduzido por uma mulher, cujo nome não foi divulgado. Ambas as idosas estavam a caminho da Capela São João, localizada a uma quadra de suas residências, para assistir à missa.

Após o atropelamento, as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital da Unimed, onde passaram por cirurgias para tratar os ferimentos causados pelo impacto. Até a data do falecimento de Ivanilde Tonin, Doraci Pereira estava se recuperando em casa.

De acordo com testemunhas no local, a condutora do veículo Pálio azul fugiu sem prestar socorro às vítimas após o acidente. A investigação do caso conta com o auxílio de registros de câmeras de segurança, que capturaram o momento do atropelamento.