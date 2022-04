Motociclista morre após enroscar o pescoço em fiação da Av. Nossa Senhora de Fátima

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma motociclista de 42 anos morreu na tarde desta terça-feira(12), após enroscar o pescoço em uma fiação na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana.

De acordo com informações, Aline Brejão seguia em um motocicleta pela avenida no sentido SP-304, quando enroscou o pescoço em uma fiação que estava pendurada nos postes da via após ser atingida por um caminhão.

Na queda, a vítima também foi atropelada por uma caminhonete.

Aline, que era moradora do Jardim Alvorada, foi socorrida pelo serviço de ambulância ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.