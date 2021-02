Mulher é levada ao Hospital Municipal após ser agredida pelo marido

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mulher foi vítima de espancamento na manhã do ultimo sábado(20), no bairro Vila Mathiensen, em Americana.

De acordo com o registro da Polícia Militar, a corporação foi acionada para um caso de violência doméstica na Rua das Siriemas. Ao chegarem na residência a vítima estava machucada com lesões nas pernas, braços e cabeça provocadas pelo companheiro. O agressor estava no interior de um carro que estava prado na rua.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os policiais fizeram contato com o agressor, mas ele negou falar sobre o ocorrido. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde recebeu atendimento médico. Já o homem foi apresentado na Central de Polícia Judiciária de Americana onde o caso foi registado e ele permaneceu à disposição da justiça