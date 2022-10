Mulher morre após caminhão de lixo tombar sobre carro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mulher morreu após um acidente envolvendo um caminhão na manha desta quarta-feira(26), em uma estrada que liga Sumaré a Paulínia, em Nova Odessa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7h. O caminhão que estava carregado com 23 toneladas de lixo seguia por um trecho da estrada municipal que é de mão dupla, quando tombou sobre o carro que era conduzido por uma mulher de 51 anos identificada como Nádia Cristina.

O motorista alegou que o freio do caminhão teve uma pane e ele voltou de ré, quando tombou sobre o Chevrolet Zafira.

O corpo da vítima foi retirado do local por volta do 12h30 e foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.