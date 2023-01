Mulher tenta andar de HB20 nos trilhos do trem e veículo fica preso

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um carro ficou preso nos trilhos da ferrovia depois que a motorista entrou na linha pela rua Carioba, em Americana, na madrugada deste domingo(22).

Segundo a Guarda Municipal de Americana, a equipe foi informada que duas mulheres em um HB20 branco teriam entrado na linha férrea pelo portão nos sentido de Limeira e o veículo teria ficado preso nos trilhos.

No local, os guardas verificaram as informações e constataram que o motorista havia deixado a chave no carro. A proprietária e seu genitor foram acionados e o vidro traseiro do veículo foi quebrado.

A operadora do trilho retardou a passagem do trem até o veículo fosse retirado do local. O caso foi registrado pela Gama.