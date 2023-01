Americana investe em novos móveis para escolas municipais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Educação de Americana segue investindo na preparação das escolas para o início do ano letivo, marcado para 06 de fevereiro, e prevê para a próxima semana a distribuição de novos móveis para nove unidades da rede. São 37 conjuntos de mesa com cadeiras para uso dos alunos, 16 mesas de trabalho para diretorias e secretarias e 61 cadeiras fixas para todos os ambientes escolares.

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Carandá, no bairro Vila Mathiensen, receberá 25 jogos compostos por mesinhas com quatro cadeirinhas infantis. Já as EMEIs Patativa, no Zanaga, e Aracati, na Vila Galo, serão contempladas com seis conjuntos escolares de refeitório, formados por uma mesa e dois bancos.

As mesas de trabalho com gavetas irão para a EMEI Paturi e para o Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem”, que receberá ainda parte das cadeiras fixas. A outra remessa será distribuída na Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Prof. Florestan Fernandes, Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Zanaga, Casa da Criança Aracy e Creche Caic.

“Estamos cumprindo o planejamento preparado em detalhes pelas equipes da Seduc, com a execução das manutenções e a substituição de móveis ao fim da vida útil, a aquisição de materiais didáticos e livros e todos os demais itens necessários para que os alunos encontrem as melhores condições pedagógicas na volta às aulas”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.