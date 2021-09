Munícipe pode solicitar troca de lâmpadas por telefone em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana implantou o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) exclusivamente para solicitações de reparo de iluminação pública. O telefone para requisitar serviços, como reparos de lâmpadas apagadas, quebradas ou com defeitos nas ruas da cidade é o 3199-4153, em atendimento a partir desta segunda-feira (27).

O objetivo é centralizar o atendimento para agilizar os serviços à população, segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves. “É mais um canal de atendimento à população prestado pela prefeitura, visando centralizar as demandas na Secretaria para que sejam prontamente providenciadas pela empresa responsável pelo serviço. O sistema é muito bem avaliado pela população e pretendemos, com o novo canal, avançar na qualidade do serviço”, explicou o secretário.

Os pedidos de reparos de iluminação pública podem ser feitos ainda pelo site da prefeitura, www.americana.sp.gov.br. Basta preencher o formulário, indicando o tipo de problema, que o sistema irá gerar uma ordem de serviço para a Sosu.

As solicitações podem ser feitas pessoalmente também, na sede da Sosu, na Avenida Bandeirante, nº 600, bairro Recanto, próximo ao Guaicurus.