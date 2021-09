Vice-prefeito e secretário de Educação pleiteiam recursos em Brasília

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, estiveram em Brasília, nesta segunda-feira (27), representando o prefeito Chico Sardelli, e foram recebidos pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira; visitaram também a equipe técnica do Ministério da Saúde; e o deputado federal Alencar Santana.

Durante o encontro na Casa Civil, Demarchi e Ghizini apresentaram algumas demandas ao representante do governo federal, como equipamentos e recursos para aprimorar a infraestrutura da rede municipal, dentro das atribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

“É uma grande honra representar Americana e o prefeito Chico Sardelli aqui em Brasília, é minha primeira vez aqui e isso me deixa até emocionado. Trouxe as necessidades da nossa cidade até o ministério da casa civil e fui muito bem recebido pelo ministro”, disse Odir.

“O ministro se mostrou receptivo às nossas demandas e salientou que o Ministério está de portas abertas para Americana”, informou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Os representantes do município fizeram agendas na Câmara de Deputados e no Ministério da Saúde e fizeram uma avaliação positiva. “Foram encontros importantes que vão render muitos frutos a Americana em breve”, destacou Odir.