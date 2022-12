Muralha Digital da Gama auxilia na prisão de criminoso

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana (Gama) realizou, nesta sexta-feira 23), a prisão de G.A.R., 20 anos, na região da Praia Azul, após o sistema de monitoramento da autarquia, chamado de Muralha Digital, identificar a placa de um veículo com queixa de roubo na cidade de Nova Odessa.

A equipe da Gama, composta pelos GCMs Diego e Monaro, fazia o patrulhamento pelo local e se deparou com o jovem conduzindo uma motocicleta sem o uso de capacete. Ao ser abordado, foram localizados com ele dois emplacamentos identificados como sendo de um veículo modelo UP, mas que não tinha nenhum tipo de queixa. Como G.A.R. não soube explicar a finalidade das placas, a equipe foi até a residência do mesmo, que fica no próprio bairro.

No local, os GCMs Leite, Eduardo, A. Rodrigues e Subinspetor Cauê avistaram na vaga do prédio um veículo do mesmo modelo das placas, que foi identificado como sendo produto de roubo em Nova Odessa. Com apoio de outras equipes, foi localizado em seu apartamento: um revólver calibre 38; uma pistola 9mm; munições; 751 pinos de cocaína; 359 porções de maconha; oito tabletes de maconha, totalizando seis quilos; 390 porções de crack; além de produtos eletrônicos, ferramentas e um estojo de facas colecionáveis, que haviam sido levadas em roubo a residência no bairro Werner Plaas, em Americana.

A vítima do roubo compareceu à Central de Polícia Judiciária e reconheceu vários objetos como sendo de sua propriedade, assim como o indivíduo como um dos participantes da ação criminosa que ocorreu no dia 12 de dezembro.

O homem foi indiciado por roubo, receptação, posse ilegal de arma, tráfico de drogas, adulteração de veículo e permanece à disposição da Justiça.