Música contra Bolsonaro atinge 2º lugar no top 50 do Spotify Brasil

Uma música contra o presidente Jair Bolsonaro(PL) atingiu o segundo lugar no top 50 virais do Spotify no Brasil nesta quinta-feira(27). A lista de músicas mais ouvidas no país pode ser conferida neste link.

“Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. É o quê? Já ir embora”, diz a letra da música que ainda sugere que o presidente arrume as malas e “vá-se embora (tchau)”.

A música dos cantores Tiago Doidão e Juliano Maderada viralizou às vésperas do segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT).

No Youtube, o clipe oficial da música já alcançou mais de 920 mil visualizações. Juliano Maderada acumula uma lista de música em defesa do ex-presidente. Na lista estão as canções “Tô com saudade do tempo de Lula”, “Lula Voltando” e “Lula vem aí”.