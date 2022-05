”Não vou misturar religião com política, cada um segue a fé que quiser”, afirma Lula

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-presidente e pré-candidato ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na manhã desta terça-feira, 24, durante uma entrevista à rádio ‘Mais Brasil News’, que não vou pretende “misturar religião com política”, caso seja eleito presidente da República nas eleições de outubro.

”Não vou misturar religião com política. Cada um segue a fé que quiser. O governante não tem que se meter nisso, nem ficar usando padre ou pastor. O governante tem que deixar as pessoas cuidarem da sua fé com paz e respeito, sem usar o nome de Deus em vão”, disse o petista.

Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro(PL), Lula fez referência a aproximação dele com pastores. “O governante precisa deixar as pessoas cuidarem da sua fé e da sua espiritualidade com respeito e com independência. E não ficar utilizando o nome de Deus em vão”, completou.