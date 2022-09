Nova instalação elétrica do Mercado Municipal de Americana é concluída

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras de melhoria do sistema elétrico do Mercado Municipal de Americana foram concluídas na última semana. A readequação contemplou a troca da parte interna de fios e luminárias, a instalação de um quadro de força novo, que proporcionará mais segurança e eficiência energética ao prédio. As melhorias eram uma reivindicação antiga dos comerciantes que atuam no local, que não passava por manutenção elétrica há várias décadas.

Nesta segunda-feira (12), o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, estiveram no local para verificar o trabalho realizado.

As obras foram executadas por empresa contratada pela prefeitura com investimento de R$ 308 mil. O próximo passo será a revitalização completa do espaço, prevista para ser licitada após o período eleitoral.

“Fiquei muito contente em ver essa obra finalizada. Era uma demanda antiga e hoje pude ver a alegria dos comerciantes. O próximo passo é a revitalização completa do nosso Mercado Municipal, que irá resgatar nosso patrimônio e devolver à população um espaço bonito, funcional e confortável para passear e fazer suas compras”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destacou a importância da obra. “O Mercadão é um patrimônio da nossa cidade e que há tempos precisava dessa melhoria na parte elétrica. O primeiro passo foi concluído, agora vamos seguir com a reforma e também com a instalação do novo estacionamento.