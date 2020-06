Nova Odessa registra mais uma morte por coronavírus

Um morador do Jardim Bela Vista, de 69 anos, é a terceira vítima do novo coronavírus em Nova Odessa. O homem, que tinha hipertensão arterial, estava internado desde o dia 12 de maio na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Campinas, e faleceu na noite desta sexta-feira (5).

Antes disso, o novaodessense deu entrada na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada no dia 10 de maio e foi transferido para o município vizinho dois dias depois, em virtude do agravamento do seu quadro de saúde.

De acordo com o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, neste momento, apenas um paciente com suspeita de coronavírus encontra-se internado na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada.

BOLETIM. Em Nova Odessa, são 46 casos confirmados de Covid-19 (incluindo três mortes); 18 pacientes curados; 47 casos negativos; 15 casos em investigação (incluindo duas mortes) e 78 pacientes com gripe em acompanhamento.