Obras de Rede Atacadão avançam e PAT seleciona colaboradores

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) continua com o processo de seleção dos colaboradores para a Rede Atacadão, no portal de entrada de Americana. As obras estão em andamento e, em breve, a cidade ganhará mais um centro de compras de produtos alimentícios. A construção foi anunciada em junho, e as obras foram iniciadas logo no mês seguinte.

Com investimento de R$ 80 milhões, a nova loja terá 10 mil metros de área construída e mais de 150 vagas de estacionamento. Serão 250 empregos diretos e 250 empregos indiretos. A expectativa é de que a unidade seja inaugurada em dezembro.

O processo de seleção dos candidatos é realizado no Cuca, de segunda a sexta-feira, às 9 horas e às 13h30, na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, no Centro. Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho e currículo.

As vagas ainda disponíveis são:

– Operador de empilhadeira – 1 vaga;

Ensino fundamental completo;

Curso de operador de empilhadeira;

Maior de 18 anos;

Com experiência.

– Vendedor de Cartão – 1 vaga;

Ensino médio completo;

Maior de 18 anos;

Experiência com vendas.

– Repositor – 10 vagas;

Ensino médio Completo;

Maior de 18 anos;

Sem experiência;

– Operador de Caixa – 32 vagas;

Ensino médio completo;

Maior de 18 anos;

Sem experiência;

– Fiscal de Prevenção de Perda – 1 vaga;

Ensino médio completo;

Maior de 21 anos;

Experiência em prevenção de perdas/segurança.