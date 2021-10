Obras do Assaí Atacadista de Santa Bárbara entram na reta final

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras do Assaí Atacadista de Santa Bárbara d’Oeste estão na reta final. A nova loja é construída às margens da Avenida Santa Bárbara, na Rua da Agricultura, em investimento de aproximadamente R$ 60 milhões.

O Assaí Atacadista terá 12,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 22 mil metros quadrados, gerando 350 empregos durante a obra e mais 500 empregos diretos e indiretos com o início do funcionamento da loja, previsto para ocorrer nas próximas semanas.

A nova unidade em Santa Bárbara d’Oeste marcará a 6ª loja do Assaí na Região Metropolitana de Campinas, com duas unidades atualmente em Campinas, e também nas cidades de Paulínia, Hortolândia e Indaiatuba. O projeto em execução no Município é de uma loja espaçosa, em linha ao modelo mais moderno do Assaí, e com maior capacidade de recebimento e armazenamento de mercadorias.