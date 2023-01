Obras do novo estacionamento do Mercadão seguem a todo vapor

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras do novo estacionamento do Mercado Municipal, na Avenida Dr. Antônio Lobo, seguem a todo vapor. Nesta quarta-feira (25), a equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou a demolição de estruturas inutilizadas no terminal de ônibus, para a readequação do local.

O novo espaço contará com 50 vagas gratuitas para a população. “Estamos trabalhando para entregar o estacionamento o mais rápido possível. O local, antes pouco utilizado, será de grande valia para os comerciantes e frequentadores do Mercado Municipal”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Mesmo após a entrega do espaço, o terminal metropolitano permanecerá em funcionamento com um ponto de parada de ônibus.