Omar defende que Americana continue enviando pacientes com câncer para outras cidades

O ex-prefeito de Americana, Omar Najar(MDB), disse durante uma entrevista para uma rádio da cidade nesta quarta-feira(27), que Americana deve continuar enviando pacientes com câncer para tratamento em outras cidades. Para o empresário, a cidade deve cuidar do transporte dos pacientes para regiões com hospitais especializados.

Americana deve inaugurar no próximo mês a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). O local conta com investimentos de R$ 5 milhões do governo do Estado e atenderá também pacientes de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Durante a entrevista, Omar classificou a obra como ‘presente de grego’ já que a cidade receberá verba estadual, porém também terá que investir na gestão do local.

“Americana tem o hospital de Barretos, tem uma série de hospitais que tratam câncer aqui na região que Americana não precisaria ser a sede disso aí. Eu acho que, na minha opinião, eu não faria isso. A gente sabe que existe na nossa região quase 30 mil pessoas com essa doença que infelizmente a gente sabe que a família sofre, mas o município tem que dar toda assistência para transporte desses pessoal (sic) e não querer montar negócio de câncer em Americana”, disse o ex-prefeito.

Omar também defendeu que o atual prefeito Chico Sardelli(PV) entregue a gestão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para o estado. Em 2021, o ex-governador João Doria(PSDB) já descartou essa possibilidade.

SOBRE A UNACON

A unidade terá oito poltronas para quimioterapia e dois leitos para infusão, cirurgias oncológicas nas especialidades de mastologia, ginecologia, urologia, aparelho digestivo além de ambulatório, suporte diagnóstico e toda estrutura necessária para tratamento dos pacientes oncológicos.