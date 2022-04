Com pratos de até R$ 374, Coco Bambu inaugura no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O restaurante Coco Bambu abriu suas portas no Tivoli Shopping na última segunda-feira(25). A unidade segue sua versão ‘conceito’, pensada para locais menores, como o shopping do Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.

O restaurante funciona no almoço, happy hour e jantar. No cardápio há pratos como o ‘Rede de Pescador com Polvo’, elaborado com quatro tipos de frutos do mar e peixe, o preço divulgado pela rede é de R$374.

Conforme o Portal de Americana mostrou no ano passado(veja aqui), a inauguração do restaurante foi prometida para o segundo semestre de 2021, com investimento de R$ 4 milhões, mas só abriu as portas nesta segunda.

De acordo com o site oficial da marca, o local conta com aproximadamente 600 metros quadrados e capacidade para 200 lugares. Além de frutos do mar, o cardápio também oferece opções de massas, carnes e saladas.