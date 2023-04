Operação “Assentamento” apreende grande quantidade de drogas e prende suspeito

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou a Operação “Assentamento” visando combater e restringir o tráfico e a distribuição de drogas na região do Assentamento Milton Santos, em Americana. Durante a operação, foram apreendidos diversos tipos de drogas e objetos relacionados ao tráfico, além de prender um suspeito.

As equipes descaracterizadas passaram a fazer o monitoramento velado da região após receberem denúncia de que um veículo GM Corsa estaria fazendo o abastecimento e distribuição de drogas na região do Zanaga e Assentamento. Em dado momento, o carro suspeito foi avistado na Rodovia Ivo Macris e passou a ser acompanhado pelos investigadores até uma residência em Paulínia.



Lá chegando, foram estabelecidos pontos de observação velada do imóvel alvo da investigação e movimentações características da venda de entorpecentes foram presenciadas pelos policiais da DISE. Após a abordagem do suspeito, identificado como R.V.R, de 19 anos, e busca pessoal inicial, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionado sobre a existência de drogas na casa, ele confessou aos policiais que havia uma grande quantidade armazenada em seu quarto.

Foram encontrados na residência 03 tijolos de maconha de 2,7KG; 54 pedaços de maconha totalizando 1,2KG; 344 buchas de maconha 478 GRAMAS; 04 porções de haxixe; 16 porções “ice”; R$ 1.216,00 em espécie; 01 veículo Corsa; 01 balança de precisão; 05 celulares. Diante dos fatos, R.V.R foi preso em flagrante e conduzido juntamente com as apreensões para a Sede da DISE.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial que corroborou a voz de prisão em flagrante. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente conduzido à Cadeia Pública do 2º DP de Campinas, onde aguardará por Audiência de Custódia.

A Operação “Assentamento” é mais um passo importante na luta contra o tráfico de drogas na região e reforça o compromisso das forças de segurança com a segurança pública.

