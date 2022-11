Orquestra Sinfônica de Americana se apresenta nesta quinta-feira com entrada franca

Foto: Will Moreira

A Orquestra Municipal de Americana se apresenta, nesta quinta-feira (10), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é aberta ao público e os ingressos não precisam ser retirados antecipadamente. O concerto terá a participação do pianista convidado Fulvio Vassiliades, mestre em Piano Performance pela Universidade do Kansas.

Serão executadas pela Orquestra duas obras compostas para piano: Concerto para piano em lá menor, de Edvard Grieg (1843-1907), e a Sinfonia Pastoral de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Segundo o maestro da Orquestra Sinfônica, Álvaro Peterlevitz, as peças têm em comum o fato de terem sido compostas em momentos de calma e contemplação da natureza.

O pianista Vassiliades utilizará um teclado eletrônico, acoplado a um computador, para comandar um piano virtual, gerado através de um software desenvolvido para reproduzir as propriedades de um piano acústico de concerto.

O endereço do Teatro Municipal Lulu Benencase é Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. O telefone é o 3461-3045.